شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يعقد اجتماعا بأمانات المحافظات لمناقشة خطتهم لخوض الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وفي إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، عقد الحزب اجتماعا بأمناء المحافظات لمناقشة خطتهم للاستعداد للانتخابات ودورهم في المرحلة القادمة.

وأكد أمناء الحزب في مختلف محافظات الجمهورية جاهزيتهم الكاملة لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.

وشهدت الفترة الأخيرة تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين قيادات الحزب وأماناتها بالمحافظات لوضع الخطط الميدانية، واختيار الكوادر المؤهلة، وتحديد الأولويات التنظيمية، بالإضافة إلى تدشين حملات التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، كما تم تفعيل مقرات الأحزاب كمراكز للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يعزز من التفاعل المجتمعي ويثري البرامج الانتخابية القادمة.

وأكدت الأمانات التزامها بإجراء انتخابات تنافسية نزيهة، تستند إلى احترام الدستور والقانون، وتعكس إرادة الناخبين بكل شفافية، كما تشدد على أهمية التكاتف بين جميع القوى السياسية من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرته التنموية.