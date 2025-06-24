بزشكيان في اتصال مع أمير قطر: قصف قاعدة العديد رد على العدوان الأميركي وليس موجها ضد قطر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ استهداف قاعدة العديد جاء ردًا على مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على الأراضي الإيرانية.

وشدد بزشكيان على أنّ هذا الاستهداف لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول في مواجهة مع دولة قطر، التي وصفها بالشقيقة والصديقة والجارة، مؤكدًا حرص إيران على علاقاتها الطيبة مع الدوحة.