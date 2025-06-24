أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتانياهو قلص الرد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغط ترامب

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، تأكيدهم أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ قلص الرد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغط الرئيس الاميركي دونالد ترامب".

كما نقل "أكسيوس" عن مصدر في البيت الأبيض أنّ ترمب أبدى غضبه وتحدث بلهجة حادة ومباشرة خلال مكالمته الهاتفية مع نتانياهو، موضحًا له ما يجب القيام به لتفادي انهيار وقف إطلاق النار.

ووفق المصدر، فإن نتنياهو أدرك خلال الاتصال خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها ترامب.