الرئيس الإيراني: إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه الكيان الصهيوني

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أن "الكيان الصهيوني وداعموه كانوا يعولون على إثارة استياء الشعب الإيراني"، مؤكدا ان "الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على إيران".
وشدد على أن "إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه الكيان الصهيوني".
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