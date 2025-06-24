نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة ​إيران​ إطلاقًا. وأضاف المسؤول أنّ نتنياهو أبلغ ترمب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران، وأن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك ايران لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه "تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول اسرائيلي: ترامب طلب من نتانياهو عدم مهاجمة إيران والأخير أبلغه أنه لا يستطيع الغاء الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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