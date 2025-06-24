رئيس مجلس إدارة ألفا في مؤتمر 10XICT: نعمل على تحديث  80 بالمئة من الشبكة وقريبا مركز بيانات متطوّر

عقد رئيس مجلس إدارة شركة ​ألفا​ ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز ​جودة الخدمة​، معلناً انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وهو سيسمح بشراكات لألفا مع الشركات الراغبة.

وفي لقائه الإعلاميين في منصة ألفا بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء يشكّل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين.

وتحدث تفصيليا عن خطة ألفا لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ​5G​ وتواكب مسيرة الشركة في مجال ​التحول الرقمي​. ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة " باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج". وأعلن انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع المطورين والشركات، تمهيداً لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا.

وتطرّق إلى خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان، فقال: "نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيّ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في ​الطاقة البديلة​، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%".

ولفت إلى أن ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G، مشيرا الى أن الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة.

وتطرق الى التحول الرقمي في ألفا وهو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهرياً عبر Chatbot و Live Chat. وأوضح أن 65% من المداخيل تأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلنا أن ألفا ستواكب هذا الإعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة، ومشيراً إلى توجه الشركة لدعمها كلّها بخدمات ​الذكاء الاصطناعي​.

وأكد جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%. ولفت إلى أن معدل الاستهلاك الشهري للبيانات لكل مشترك بلغ 9.2GB معظمها (93%) على شبكة الــ4G+، وأن الشركة بصدد تحويل مركز عمليات الشبكة Network Operations Center إلى مركز رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة ومراقبة الشبكة بفاعلية أكبر.