ستارمر قبل قمة الناتو: نعيش أوضاعا متقلبة صعبة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر لدى وصوله لحضور قمة الناتو: "نريد استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

ووصل السير كير ستارمر إلى هولندا لحضور قمة الناتو التي تستمر يومين. وسيلتقي بالحلفاء في لاهاي لاحقًا اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع وصول دونالد ترامب خلال الساعات القادمة.

وأثناء توجهه، صرّح رئيس الوزراء للصحفيين بأنه يريد استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران - إذ يبدو أنه انهار بسرعة.

وقد انتقد ترامب كلا البلدين - للمزيد من المعلومات حول ذلك، انقر هنا.

وقال ستارمر: "كلما عدنا إلى هذه النقطة أسرع، كان ذلك أفضل". وأضاف: وهذه هي الرسالة التي أناقشها مع القادة الآخرين اليوم.

وقال: "علينا العودة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يتوافق مع ما كنت أقوله منذ فترة حول خفض التصعيد."

تحديات داخلية

وعلى صعيد موازٍ، صرح كير ستارمر بأن المملكة المتحدة "تواجه تحديات يومية على الجبهة الداخلية" بعد أن حذرت استراتيجية الأمن القومي الحكومية من ضرورة "الاستعداد بنشاط" للحرب في الداخل.

وقال ستارمر للمحررة السياسية لقناة (سكاي نيوز) بيث ريغبي بأن بريطانيا مستهدفة بهجمات إلكترونية "متكررة وخطيرة للغاية".

أمن الطاقة

ويُشكل أمن الطاقة أيضًا مصدر قلق في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى التهديد الإيراني.

وأضاف ستارمر: "علينا أن نتخذ التدابير اللازمة ضد هذه التهديدات، وسنفعل ذلك".

وحذر رئيس الوزراء من "أننا نعيش في أوقات عصيبة" قبل قمة الناتو. وقال إنه "واضح تمامًا نعيش في أوقات متقلبة.

وقال ستارمر، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي بهولندا، إنها "أكثر تقلبًا" مما يعرفه معظمنا.

وأضاف أنه يأخذ دوره في الحفاظ على أمن بريطانيا "على محمل الجد"، في الوقت الذي يستعد فيه هو وزملاؤه الحلفاء العسكريون في حلف شمال الأطلسي للالتزام بإنفاق 5% من الدخل القومي على الدفاع والأمن.

يشار إلى أن ستارمر زار قبل انطلاق فعاليات قمة الناتو، قاعدة تدريب لمشاة البحرية في روتردام في هولندا.