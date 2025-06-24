على بريطانيا الاستعداد لحرب على أرضها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: خلصت استراتيجية الأمن القومي الحكومية الجديدة إلى ضرورة "الاستعداد الفعّال" للمملكة المتحدة للحرب على أرضها.

وتنص الوثيقة، التي نشرتها الحكومة البريطانية مؤخرًا، على أنه "لأول مرة منذ سنوات عديدة، علينا الاستعداد الفعّال لاحتمالية تعرض أرض المملكة المتحدة لتهديد مباشر، ربما في سيناريو حرب".

تهديد امني

وتقول الاستراتيجية: "نحن في عصر نواجه فيه مواجهات مع من يُهددون أمننا"، مشيرةً إلى أن أوضح مثال على ذلك هو روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وتضيف أن "احتمالية مواجهة حالات طارئة قد يُطلب منا فيها، أو نختار، مواجهة التهديدات باستخدام القوة العسكرية آخذة في الازدياد"، وأنه نتيجةً لذلك، "ستكون اليقظة الأكبر في جميع المجالات ضرورية لمواصلة ردع من يسعون إلى تقويض أمننا الإقليمي".

وتقول الاستراتيجية الجديدة إن الحكومة ستُجري تدريبات سنوية لاختبار جاهزية المجتمع بأكمله، كجزء من جهود إعادة بناء القدرة على الصمود.

وتخلص الاستراتيجية إلى القول: وسوف تكون هناك أيضًا خطوات لتحسين الأمن حول البنية التحتية الوطنية الحيوية مثل محطات الطاقة وإمدادات المياه كجزء مما يطلق عليه "الدفاع عن الوطن".