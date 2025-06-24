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قطر تكشف عن دورها في إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

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قطر تكشف عن دورها في إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الدور الذي لعبته الدوحة في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأفاد محمد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحافي بأن دولة قطر "بذلت جهودا كبيرة من خلال الاتصالات التي أجراها سمو الأمير مع كل من الجانب الأمريكي والرئيس الإيراني، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار وقف إطلاق النار".

وذكر أن "واشنطن طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى "أننا قمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار".

وشدد على "أن نجاح هذا المسار يبقى في نهاية المطاف مرهونًا بإرادة والتزام الأطراف المعنية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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