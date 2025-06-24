الخارجية الصينية: ندعم وقف إطلاق نار حقيقي ونساند إيران في حماية سيادتها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي​ أن بلاده تدعم "إنجاز ​وقف إطلاق نار​ حقيقي"، لافتا الى اننا "نساند إيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها".

واشار وانغ لنظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي الى أن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها، وعلى هذا الأساس، التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ليكون بإمكان الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية".

يشار الى ان ​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ المعلن من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ دخل حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة ​قطر​ية واقتراح أميركي".

ذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".