وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع غزة

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع غزة"، لافتة الى "إصابة عدد من الجنود في كمين بغزة واشتعال مركبات عسكرية بالنيران".
وكانت قد ذكرت أن "مسلحين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة الإنقاذ". واضافت انه "تم إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بقطاع غزة".
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