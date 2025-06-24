أمير قطر لبزشكيان: الهجوم الإيراني انتهاك صارخ لسيادتنا ويتنافى مع مبدأ حسن الجوار

جدّد أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، "إدانة قطر الشّديدة للهجوم الّذي استهدف قاعدة العديد الجوّيّة من قِبل ​الحرس الثوري الإيراني​، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوّي، وللقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة".

واعتبر أنّ "هذا الانتهاك يتنافى تمامًا مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة الّتي تجمع البلدين، لاسيّما وأنّ قطر كانت دائمًا من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهودًا دبلوماسيّةً حثيثةً في هذا السّياق"، مشدّدًا على "ضرورة الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة، والعودة الجادّة إلى طاولة المفاوضات والحوار، سعيًا إلى تجاوُز هذه الأزمة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها".

ومن جانبه، أعرب بزشكيان، بحسب الدّيوان الأميري القطري، عن "أسفه لبن حمد وللشّعب القطري الشّقيق، عمّا تسبّب به هذا الهجوم من أضرار"، منوّهًا إلى أنّ "قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين من هذه العمليّة، وأنّ هذا الهجوم لا يمثّل تهديدًا لقطر".

وأكّد أنّ "قطر ستظل دولة جوار مسلمة وشقيقة"، معربًا عن تطلّعه إلى أن "تكون العلاقات بين البلدين دائمًا مبنيّة على أسس احترام سيادة الدّول وحسن الجوار".