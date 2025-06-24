اشارت وكالة الأنباء الألمانية، الى أن "المستشار فريدريش ميترس يدعو إسرائيل وإيران للاستجابة لوقف النار ويشيد بتعقل قطر ودول أخرى".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".
واضاف في تصريحات صحفية، "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، معتبرا ان "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الألمانية: المستشار ميترس يدعو إسرائيل وإيران للاستجابة لوقف النار ويشيد بتعقل قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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