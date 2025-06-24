الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه

رحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بـ"​وقف إطلاق النار​ بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشيدا بـ"جميع الجهود السياسية التي أفضت إليه".

وأكد الصفدي أنه "يجب أن يصمد وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "هذا أمر أساسي لإنقاذ المنطقة من العواقب الكارثية لمزيد من التصعيد"، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات "لإيجاد حل سياسي للملف النووي".

ورأى ان "المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه، العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويعاني سكان غزة من وحشية الحرب الإسرائيلية وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

وشدد على أنه "يجب ألا تنسى غزة، وعلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والخطيرة في الضفة الغربية، التي تؤجج الصراع وتقوض فرص السلام، أن تتوقف".

وأشار إلى أن "إتمام صفقة تبادل تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع جميع العقبات الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة هو أولوية تتطلب جهدا إقليميا ودوليا منسقا ومكثفا لتحقيقها".