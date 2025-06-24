سموتريتش: اسرائيل هزمت الإمبراطورية الشريرة التي هددت العالم أجمع

اشار وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أنه "خلال الأيام الـ12 الماضية هزمت دولة إسرائيل الإمبراطورية الشريرة التي هددت العالم أجمع وسعت إلى تدمير إسرائيل".
ولفت الى أن "الحرب الإسرائيلية على إيران خلفت خسائر فادحة، ونحن نرسل تعازينا القلبية لأولئك الذين فقدوا أحباءهم".
واعتبر أن "هناك حالة إسرائيلية لمعت وظهرت في هذه الحرب، مثل رؤساء المحليات والمجتمع المدني، الذين يظهرون قدرة على الصمود لا مثيل لها".
وأعلن سموتريتش "التزامه بإصدار قرار حكومي ضخم بقيمة 450 مليون شيكل لتطوير مدينة بئر السبع"، وذلك خلال زيارة للمدينة التي تضررت من الصواريخ الإيرانية.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".
واضاف في تصريحات صحفية، "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، معتبرا ان "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".
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