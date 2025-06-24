وزير الداخلية بحث الأوضاع العامة وشؤونًا إنمائية مع زوّاره

بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع النواب طوني فرنجية، ينال الصلح، حسن مراد، وغسان حاصباني في الأوضاع العامة وشؤون انمائية. والتقى الحجار رئيس بلدية طرابلس عبد الحليم كريمه، وتم التداول في شؤون مدينة طرابلس وحاجاتها على الصعيدين الانمائي والامني. كما استقبل رئيسة مهرجانات جونيه الدولية زينة افرام مع وفد.

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