اسطفان أطلق للسنة الثانية حملة تنظيف نهر البردوني ضمن مبادرة بيئية وسياحية

اطلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان حملة ​تنظيف نهر البردوني​، للسنة الثانية، في مبادرة بيئية وسياحية، تهدف الى اعادة الحياة الى النهر.

وأشرف اسطفان على حملة التنظيف، التي انطلقت صباح اليوم من امام فندق قادري الكبير، لافتا الى ان "نهر البردوني هو واجهة زحلة الجمالية والسياحية، ومن المعيب ان يبقى مهملاً وملوّثاً".

وشدّد على "دور المواطنين في المساهمة بنظافة النهر وجماليته"، داعياً اياهم لـ"التحلي بالمسؤولية تجاه مدينتهم وخصوصاً معالمها السياحية".

وأكّد اسطفان ان "هذه الخطوة البيئية تأتي في اطار تعزيز السياحة، فلا يجوز ان يستقبل البردوني زوار المدينة بحلّة متسخة، لا تليق بعروس البقاع مدينة الشعر والجمال".

كما اشار الى "أهمية المبادرات الفردية، في ظلّ عجز الدولة وغياب المبادرات الرسمية".