الخازن: سياسة العالم اليوم تُدار بعقلية اللحظة لا برؤية استراتيجية متوازنة

علّق الوزير السابق وديع الخازن، على إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين ​إيران​ وإسرائيل، قائلا "في ضوء التصريحات المتقلبة التي صدرت عن ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتي تناقضت بين اتهام الجانبين بخرق الاتفاق والإعلان لاحقًا عن سريان مفعول الهدنة، نرى من واجبنا التأكيد أنّ ما يجري من تطورات سريعة ومواقف متناقضة في ملف بالغ الخطورة كالصراع الإيراني – الإسرائيلي، يثبت مرة جديدة أن ​سياسة​ العالم اليوم تُدار بعقلية اللحظة لا برؤية استراتيجية متوازنة، ما يعمّق المخاوف من انفجار إقليمي شامل قد لا ينجو منه أحد".

واشار في بيان، الى "أننا في ​لبنان​، البلد الأكثر عرضة للتداعيات المباشرة، نتابع هذه التصريحات بقلق بالغ، ونُحذّر من استسهال إشعال الحروب أو العبث بالاستقرار، وندعو إلى اعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ النزاعات، تحت مظلّة الشرعية الدولية والاحترام الكامل لسيادة الدول".

واضاف "يبقى الأمل أن تُثمر هذه الوقفة عن تهدئة حقيقية، لا مُجرّد وقف مؤقت لإطلاق النار، وأن تليها خطوات مسؤولة من جميع الأطراف نحو سلام عادل وشامل يقي شعوب المنطقة مزيداً من الحروب والدمار".