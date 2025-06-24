سلام جال مع عدد من الوزراء في متحف الفن الإسلامي في الدوحة

جال رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في متحف الفن الإسلامي في ​الدوحة​، برفقة وزير الثّقافة غسان سلامة، وزير الطّاقة والمياه جو صدي، وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، ووزير التّنمية الإداريّة فادي مكي.

وقد استقبل رئيس المتحف فيصل بن عبد العزيز آل ثاني، سلام والوفد المرافق. وخلال الزّيارة، قدّم بن عبد العزيز كتابًا عن مقتنيات المتحف إلى سلام، الّذي دوّن كلمةً في سجل الشّرف، أعرب فيها عن إعجابه بجماليّة المتحف وأهميّته الثّقافيّة.