- 1/2
- 2/2
جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في متحف الفن الإسلامي في الدوحة، برفقة وزير الثّقافة غسان سلامة، وزير الطّاقة والمياه جو صدي، وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، ووزير التّنمية الإداريّة فادي مكي.
وقد استقبل رئيس المتحف فيصل بن عبد العزيز آل ثاني، سلام والوفد المرافق. وخلال الزّيارة، قدّم بن عبد العزيز كتابًا عن مقتنيات المتحف إلى سلام، الّذي دوّن كلمةً في سجل الشّرف، أعرب فيها عن إعجابه بجماليّة المتحف وأهميّته الثّقافيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام جال مع عدد من الوزراء في متحف الفن الإسلامي في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.