مدير عام "تاتش" بمعرض "10Xict": نعمل على خطة لتحسين الشبكة وباشرنا إنشاء 60 محطة جديدة

أشارت شركة "​تاتش​"، إلى أنّ "ضمن فعاليّات مؤتمر ومعرض "10Xict" ل​تكنولوجيا المعلومات​ والاتصالات في نسخته الثّانية، الّذي انطلق في 23 حزيران برعاية وزير الاتصالات شارل الحاج، قدّم رئيس مجلس إدارة الشّركة ومديرها العام ​سالم عيتاني​، عرضًا شاملًا لآخر المستجدّات على صعيد شبكة "تاتش"، لاسيّما لجهة التّحسينات الّتي أُجريت عليها، وجهوزيّة الشّركة لموسم الصّيف، بالإضافة إلى خطط تعزيز شبكة "تاتش" حتّى آخر العام الحالي؛ وأجاب عن كل أسئلة أهل الصحافة واستيضاحاتهم".

وتطرّق عيتاني في بداية عرضه إلى موضوع توفّر شبكة "تاتش" على كامل الأراضي اللّبنانيّة، كاشفًا أنّه "بلغ 96%. كما أنّ التحسّن الكبير الّذي شهدته الشّبكة كان على صعيد خدمة الاتصالات الصّوتيّة الّتي بلغت 100% (ممتازة)، فيما سجّل مؤشّر تجربة الزّبون في استخدام البيانات الخليويّة نسبة 76,4% (جيّد)".

على صعيد الشّبكة في الجنوب، لفت إلى أنّ "هناك 25 محطّة خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين ما هو متضرّر، وما هو في طور نقله إلى مواقع أخرى، بالإضافة إلى المحطّات الّتي لا يمكن الوصول إليها لأسباب أمنيّة. مع العلم أنّ المشاكل الّتي تشهدها الشّبكة في المناطق الحدوديّة الحسّاسة تؤثّر على جودة الاتصالات، بسبب الضّغط المتنامي وبُعد مسافة التّغطية على موجة 800 ميغاهرتز خلال أوقات الذّروة".

وأعلن عيتاني أنّ "شركة "تاتش" باشرت في تنفيذ خطّة إنشاء نحو 60 محطّة جديدة في مناطق ​لبنان​يّة مختلفة، لسدّ فجوات التّغطية، بديلة عن تلك الّتي أُزيلت بسبب الوصول إلى حائط مسدود مع أصحاب الإيجار"، مبيّنًا أنّ "من ناحية أخرى، تقلّص عدد المحطّات الّتي لا تزال تواجه بعض المشاكل إلى 48 محطّة من مجموع نحو 1330 محطّة، بهدف تحقيق المزيد من التّحسين في أداء الشّبكة. وتتنوّع هذه المشاكل بين السّرقات، مشاكل في التّغذية الكهربائيّة، وعدم التمكّن من الوصول إليها وغيرها".

وأكّد أنّ "خطّة "تاتش" لتحسين الشّبكة، الّتي تعمل على تحقيقها بالتّنسيق مع وزارة الاتصالات، تشمل التّغطية، السّعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التّالية: تعزيز التّغطية، توفّر الشّبكة والمحطّات، تعزيز الخدمة، تحسين جودة خبرة الزّبون؛ وخطّة الجهوزيّة لموسم الصّيف".

كما ذكرت الشّركة أنّ "على صعيد تعزيز التّغطية، تعمل "تاتش" حاليًّا على نشر محطّات جديدة وقطاعات إضافيّة، إعادة توزيع المحطّات المتضرّرة، إجراء تحسينات ماديّة، بالإضافة إلى نشر 20 هوائيّات ضيّقة الشّعاع. أمّا في موضوع توفّر الشّبكة والمحطّات، فينصبّ التّركيز على حلّ مشاكل المحطّات في المناطق الحسّاسة أمنيًّا، إعادة نشر المواقع المفكّكة، تسريع عمليّة نقل محطّات أخرى، وزيادة توافر الطّاقة".

وأوضحت أنّ "تعزيز الخدمة يتضمّن تحسين ميزات الشّبكة والتّغطية لتحقيق توازن في التّبادل القائم بين طبقات التردّد 1800-800 ميغاهرتز، تقليص التّشويش الدّاخلي، بالإضافة إلى ترقية ناقلات سعة جديدة والألياف الضّوئيّة والمايكرووايف، زيادة سعة نقل البيانات الأساسيّة، تفعيل الجيل الرّابع في عدد من المحطّات الجديدة؛ وتفعيل خدمة الصّوت عبر البيانات VoLTE".

وركّزت على أنّ "لإنجاح موسم الصّيف الواعد، جهّزت شركة "تاتش" نفسها بتوفير 6 محطاّت إرسال نقّالة (MBTS) ومحطّتَين ذات سعة عالية، لاستخدامها في مختلف المناسبات كالمهرجانات وغيرها، بالإضافة إلى إجراء تحسينات استباقيّة في مناطق الاصطياف وتلك الّتي ستشهد فعاليّات متنوّعة، كما وأجرت عمليّات ترقية السّعة لروابط التّجوال".