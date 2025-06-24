أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية على إيران قتلت 606 إيرانيين، حسبما ذكرت قناة "العالم" الإيرانية. ونقلت عن الوزارة قولها إن 95% من الضحايا لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني المدمرة جرّاء القصف، مشيرة إلى أن 5% فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفيات متأثرين بإصابتهم.



كانت هذه تفاصيل خبر 606 قتلى إيرانيين في الضربات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.