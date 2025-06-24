وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع طارئ لبحث العدوان الإيراني على قطر

وكان في استقباله، وزير الدولة القطري سلطان المريخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وسيبحث الاجتماع الطارئ العدوان الإيراني على دولة قطر الشقيقة، وتداعياته الأمنية، والجهود المبذولة لضمان عودة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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