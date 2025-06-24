اتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل يدخل مرحلته الثانية

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، 12 ساعة إضافية، وبعدها يعتبر ترمب أن الحرب انتهت رسمياً عندما يستمر الهدوء 24 ساعة، بحلول الساعة 04:00 من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش.
وسبقت المرحلتين 6 ساعات يتمتع فيها الطرفان بحرية العمل لإنهاء العمليات العسكرية القائمة.
وذكر ترمب أن المرحلة الأولى تلتزم فيها إيران بوقف النار وتحترم إسرائيل ذلك، والثانية تلتزم فيها إسرائيل بوقف النار وتحترم إيران ذلك.
وهذا التقسيم يعني عملياً أن يلتزم البلدان الهدوء لمدة 24 ساعة خلال مجموع المرحلتين، لكنه يعطي ميزة رمزية لإسرائيل باعتبار إيران هي البادئة بوقف إطلاق النار أولاً.
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