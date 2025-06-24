شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، والذي وافته المنية اليوم.

ونعى الشوربجي؛ محمد عبد المنعم، قائلاً إنه كان مثالاً لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه، وتتلمذ على يديه مجموعة متميزة من صحفي مؤسسة روز اليوسف.

ويذكر أن محمد عبد المنعم كان يشغل العديد من المناصب الهامة، ومنها رئيس لمجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف سابقاً، ورئيس القسم العسكري بجريدة الأهرام.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية وأسرة الفقيد ومؤسسة روز اليوسف ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.