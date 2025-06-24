شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة شؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة شؤون المجالس البرلمانية، برئاسة النائب سليمان وهدان، وذلك فى إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل المؤسسى مع مؤسسات الدولة التشريعية، ودعم العمل البرلمانى من خلال رؤية وطنية متكاملة.

وضمت الأمانة مجموعة من القيادات البرلمانية والوطنية ذات الخبرات الواسعة، حيث شمل التشكيل:

الأمناء المساعدون:

• اللواء/ يس طاهر

• أحمد دياب

• طارق السيد

• أشرف الشبراوي

• أحمد العقاطي

• السيد رحمو

• محمد هشام

أعضاء الأمانة المركزية:

• رجب عبد القادر

• محمد السيوفي

• محمد عليوة

• محمد النمكي

• محمد أبو الحسن

• محمد سلمي

ويأتى هذا التشكيل فى إطار خطة الحزب لتعزيز دوره السياسى والبرلمانى، والمشاركة بفعالية فى دعم القضايا الوطنية، وتقديم حلول واقعية تتوافق مع تطلعات المواطنين، خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة.