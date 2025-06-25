جهود مكثفة لاستئناف مفاوضات «هدنة غزة»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تتواصل جهود الوسطاء في مصر وقطر لاستئناف مفاوضات إحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة، وذلك على الرغم من تنفيذ إسرائيل هجمات جديدة قال الدفاع المدني إنها أودت بحياة 51 شخصاً، كما أمرت بعمليات إجلاء جديدة. ووجهت جهات رسمية مصرية، أمس، دعوة إلى إسرائيل لإرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة، للمشاركة في محادثات تتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس في غزة، حسبما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر تأكيدها أن الرسالة المصرية أوضحت أن لا مبررات بعد الآن لامتناع إسرائيل عن إرسال وفد، خاصة بعد انتهاء الحرب مع إيران.

في غضون ذلك، أعلنت قطر، أمس أنها تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل خلال الأيام المقبلة، داعية إسرائيل إلى عدم استغلال وقف إطلاق النار مع إيران لتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع نظيره اللبناني نواف سلام: «نحاول البحث عن فرصة خلال اليومين القادمين أن يكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق». في الأثناء، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 51 شخصاً قتلوا منذ فجر أمس بنيران الجيش الإسرائيلي، معظمهم سقطوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل: «إن طواقم الدفاع المدني نقلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس 25 قتيلاً على الأقل وعشرات الإصابات من بينهم عدد من الأطفال بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس في رفح»، مضيفاً أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقذائف الدبابات تجمعات لفلسطينيين ينتظرون الوصول لمركز المساعدات في رفح.

وفي وقت سابق أمس، ذكر بصل أن الدفاع المدني نقل 21 قتيلاً و150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي باتجاه آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية في مخيم النصيرات. كذلك، أشار بصل إلى نقل 5 قتلى وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر أمس، منزلاً في جنوب مدينة غزة.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، «أوامر إخلاء» جديدة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للمواطنين الموجودين في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس».