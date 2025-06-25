هدنة تحت الضغط: قراءة زمنية وردود دولية

اليوم الأول | الجمعة 13 يونيو 2025

• بداية التصعيد:

شنت إسرائيل غارات جوية مفاجئة على مواقع نووية وعسكرية داخل إيران، معلنة أنها تهدف لمنع طهران من تطوير قدرات نووية تهدد أمنها القومي.

• رد طهران الأولي:

إيران توعدت برد واسع النطاق، ووصفت الهجوم بأنه «انتهاك صارخ للسيادة».

اليومان 2-3 | 14-15 يونيو

• إسرائيل تواصل القصف:استهداف منشآت عسكرية في أصفهان وكرمانشاه.

• تحرك دبلوماسي محدود:الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس، والولايات المتحدة تعلن «تفهمها للهواجس الأمنية الإسرائيلية» دون تبني العملية.

اليوم الرابع | الإثنين 16 يونيو

• إيران تبدأ الرد:إطلاق أول صواريخ أرض-أرض باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى، اعترضتها القبة الحديدية دون تسجيل إصابات.

اليومان 5-6 | 17-18 يونيو

• مقتل شخصيات عسكرية:إيران تعلن مقتل خمسة من قادة الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للقيادة في شيراز.

• إسرائيل تؤكد إصابة «أهداف بالغة الدقة».

اليوم السابع | الأربعاء 19 يونيو

• تصعيد إقليمي:هجمات بطائرات مسيرة مجهولة المصدر تستهدف قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

• طهران تنفي علاقتها بالهجمات.

اليوم الثامن | الخميس 20 يونيو

• قصف متبادل واسع:إسرائيل تضرب مراكز أبحاث ومصانع صواريخ في وسط إيران.

• إيران ترد بهجوم صاروخي على بئر السبع وتل أبيب، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة العشرات.

اليوم التاسع | الجمعة 21 يونيو

• توسيع نطاق الضربات:سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية قرب بندر عباس.

• إيران تستهدف منشآت نفطية إسرائيلية قرب عسقلان، مما يؤدي إلى حرائق ضخمة.

اليوم العاشر | السبت 22 يونيو

• الولايات المتحدة تدخل بشكل مباشر:تنفذ غارات باستخدام قنابل خارقة للتحصينات على منشآت نووية إيرانية، بعد تبادل الاتهامات بشأن سلوك طهران.

• إيران ترد بهجوم محدود على قاعدة أمريكية في قطر دون إصابات.

اليوم الحادي عشر | الأحد 23 يونيو

• وساطات مكثفة:فرنسا وتركيا تقودان مباحثات غير مباشرة بين طهران وتل أبيب.

• ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 950 في إيران، بحسب منظمات حقوقية.

• 28 قتيلًا في إسرائيل، وفق بيانات رسمية.

اليوم الثاني عشر | الإثنين 24 يونيو

• إعلان وقف إطلاق النار:الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد محادثات مباشرة مع نتنياهو وضغوط دبلوماسية.

• اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة:

إسرائيل تتهم إيران بإطلاق صواريخ بعد سريان الهدنة، وإيران تنفي.

الوضع الإنساني والتداعيات

• في إيران:

تضرر منشآت نووية، مقتل عدد من العلماء العسكريين، أزمة كهرباء في مدن رئيسية.

• في إسرائيل:

أضرار في البنية التحتية جنوب البلاد، إجلاء آلاف المدنيين من مناطق قريبة من الجبهة.

ردود الفعل الدولية على الهدنة بين إسرائيل وإيران – 24 يونيو 2025:

1. دول الخليج:

• أعربت السعودية والإمارات وقطر عن دعمها وقف النار، وأكدت ضرورة حماية أمن الملاحة الإقليمية وتجنب تكرار المواجهات.

2.الولايات المتحدة:

• رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار، معتبرًا أنه "يمنع حربًا إقليمية شاملة".

• أكد أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، داعيًا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة.

• أعلن عن استمرار المراقبة العسكرية لأي خرق محتمل.

3. الأمم المتحدة:

• الأمين العام أنطونيو غوتيريش وصف الهدنة بأنها "خطوة أولى نحو وقف التصعيد"، ودعا إلى بدء مفاوضات شاملة ودائمة.

• عبّر عن قلقه من استمرار التوترات الإقليمية رغم الاتفاق.

4. الاتحاد الأوروبي:

• اعتبرت بروكسل أن الهدنة "فرصة مهمة يجب عدم تضييعها".

• دعت إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة في إيران.

5. روسيا:

• رحبت موسكو بالهدنة، لكنها حذرت من "انهيارها السريع إذا استمرت الاستفزازات".

• دعت إلى خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

6. الصين:

• عبرت بكين عن تأييدها لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها ستدعم أي مسار سياسي يضمن استقرار المنطقة دون تدخلات خارجية.

7. تركيا:

• أشادت أنقرة بإيقاف القتال، لكنها طالبت بـ"محادثات شاملة" بشأن البرنامج النووي الإيراني و"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

8. فرنسا وألمانيا:

• دعا البلدان إلى تثبيت الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم للعمليات العسكرية.

• شددا على أهمية استئناف الاتفاق النووي الإيراني كأداة لخفض التصعيد المستقبلي.

9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA):

• دعت إلى تفتيش فوري لبعض المنشآت النووية الإيرانية المتضررة لضمان عدم تسرب مواد خطرة