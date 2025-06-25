هدنة تحت الضغط: قراءة زمنية وردود دولية

• بداية التصعيد:
شنت إسرائيل غارات جوية مفاجئة على مواقع نووية وعسكرية داخل إيران، معلنة أنها تهدف لمنع طهران من تطوير قدرات نووية تهدد أمنها القومي.
• رد طهران الأولي:
إيران توعدت برد واسع النطاق، ووصفت الهجوم بأنه «انتهاك صارخ للسيادة».
اليومان 2-3 | 14-15 يونيو
• إسرائيل تواصل القصف:استهداف منشآت عسكرية في أصفهان وكرمانشاه.
• تحرك دبلوماسي محدود:الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس، والولايات المتحدة تعلن «تفهمها للهواجس الأمنية الإسرائيلية» دون تبني العملية.
اليوم الرابع | الإثنين 16 يونيو
• إيران تبدأ الرد:إطلاق أول صواريخ أرض-أرض باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى، اعترضتها القبة الحديدية دون تسجيل إصابات.
اليومان 5-6 | 17-18 يونيو
• مقتل شخصيات عسكرية:إيران تعلن مقتل خمسة من قادة الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للقيادة في شيراز.
• إسرائيل تؤكد إصابة «أهداف بالغة الدقة».
اليوم السابع | الأربعاء 19 يونيو
• تصعيد إقليمي:هجمات بطائرات مسيرة مجهولة المصدر تستهدف قواعد أمريكية في العراق وسوريا.
• طهران تنفي علاقتها بالهجمات.
اليوم الثامن | الخميس 20 يونيو
• قصف متبادل واسع:إسرائيل تضرب مراكز أبحاث ومصانع صواريخ في وسط إيران.
• إيران ترد بهجوم صاروخي على بئر السبع وتل أبيب، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة العشرات.
اليوم التاسع | الجمعة 21 يونيو
• توسيع نطاق الضربات:سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية قرب بندر عباس.
• إيران تستهدف منشآت نفطية إسرائيلية قرب عسقلان، مما يؤدي إلى حرائق ضخمة.
اليوم العاشر | السبت 22 يونيو
• الولايات المتحدة تدخل بشكل مباشر:تنفذ غارات باستخدام قنابل خارقة للتحصينات على منشآت نووية إيرانية، بعد تبادل الاتهامات بشأن سلوك طهران.
• إيران ترد بهجوم محدود على قاعدة أمريكية في قطر دون إصابات.
اليوم الحادي عشر | الأحد 23 يونيو
• وساطات مكثفة:فرنسا وتركيا تقودان مباحثات غير مباشرة بين طهران وتل أبيب.
• ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 950 في إيران، بحسب منظمات حقوقية.
• 28 قتيلًا في إسرائيل، وفق بيانات رسمية.
اليوم الثاني عشر | الإثنين 24 يونيو
• إعلان وقف إطلاق النار:الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد محادثات مباشرة مع نتنياهو وضغوط دبلوماسية.
• اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة:
إسرائيل تتهم إيران بإطلاق صواريخ بعد سريان الهدنة، وإيران تنفي.
الوضع الإنساني والتداعيات
• في إيران:
تضرر منشآت نووية، مقتل عدد من العلماء العسكريين، أزمة كهرباء في مدن رئيسية.
• في إسرائيل:
أضرار في البنية التحتية جنوب البلاد، إجلاء آلاف المدنيين من مناطق قريبة من الجبهة.
ردود الفعل الدولية على الهدنة بين إسرائيل وإيران – 24 يونيو 2025:
1. دول الخليج:
• أعربت السعودية والإمارات وقطر عن دعمها وقف النار، وأكدت ضرورة حماية أمن الملاحة الإقليمية وتجنب تكرار المواجهات.
2.الولايات المتحدة:
• رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار، معتبرًا أنه "يمنع حربًا إقليمية شاملة".
• أكد أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، داعيًا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة.
• أعلن عن استمرار المراقبة العسكرية لأي خرق محتمل.
3. الأمم المتحدة:
• الأمين العام أنطونيو غوتيريش وصف الهدنة بأنها "خطوة أولى نحو وقف التصعيد"، ودعا إلى بدء مفاوضات شاملة ودائمة.
• عبّر عن قلقه من استمرار التوترات الإقليمية رغم الاتفاق.
4. الاتحاد الأوروبي:
• اعتبرت بروكسل أن الهدنة "فرصة مهمة يجب عدم تضييعها".
• دعت إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة في إيران.
5. روسيا:
• رحبت موسكو بالهدنة، لكنها حذرت من "انهيارها السريع إذا استمرت الاستفزازات".
• دعت إلى خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
6. الصين:
• عبرت بكين عن تأييدها لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها ستدعم أي مسار سياسي يضمن استقرار المنطقة دون تدخلات خارجية.
7. تركيا:
• أشادت أنقرة بإيقاف القتال، لكنها طالبت بـ"محادثات شاملة" بشأن البرنامج النووي الإيراني و"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".
8. فرنسا وألمانيا:
• دعا البلدان إلى تثبيت الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم للعمليات العسكرية.
• شددا على أهمية استئناف الاتفاق النووي الإيراني كأداة لخفض التصعيد المستقبلي.
9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA):
• دعت إلى تفتيش فوري لبعض المنشآت النووية الإيرانية المتضررة لضمان عدم تسرب مواد خطرة
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