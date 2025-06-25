وزارة النقل العراقية: استئناف الرحلات عبر الخطوط الجوية العراقية تدريجيًا اعتبارًا من الغد

أعلنت وزارة النقل العراقية أنّ "بإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ومتابعة حثيثة من قبل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، سيتم استئناف جدول الرحلات المنتظمة عبر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى مختلف الوجهات التي يخدمها الناقل الوطني عبر مطاري بغداد والبصرة الدوليين، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025، بعد نجاح خطة الإجلاء الجوي التي نفذتها الشركة".

وأوضح البيان، أن "هذا القرار جاء بعد انتفاء الخطورة الأمنية للطيران، وعودة الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، حيث سبقه تنفيذ نحو 90 رحلة جوية انطلقت من مطار البصرة الدولي إلى عدة دول، ونجحت الشركة في إعادة أكثر من 24,900 مسافر عراقي كانوا عالقين في الخارج نتيجة الظروف الطارئة التي مرت بها المنطقة"، مؤكدا أنه "تم أُنجاز هذه المهام بكفاءة وضمن ممرات جوية آمنة، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، ووزارة الخارجية، والجهات المختصة".

وأضاف البيان، أن "استئناف الرحلات سيتم تدريجياً، ووفق جدول تصاعدي ليشمل قريباً معظم القطاعات التي تغطيها ​الخطوط الجوية العراقية​، وعبر المطارات المحلية الأخرى، وبما يضمن الاستجابة لاحتياجات المسافرين العراقيين، ودعم النشاط السياحي والتجاري".