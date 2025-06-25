أشار المتحدّث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" المركزي التّابع للقوّات المسلّحة الإيرانيّة، إلى أنّ "الكيان الصّهيوني المأزوم اعتاد على الكذب، مستندًا إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرّئيس الأميركي دونالد ترامب المجرمَين الواهية، الّتي لا أساس لها.
وشدّد على أنّ "القوّات المسلّحة الإيرانيّة، وإذ لا تثق مطلقًا بالضّمانات المصطنعة والكاذبة الّتي يطلقها قادة أميركا المجرمون والكيان الصّهيوني المعتدي، فإنّها تمتلك إشرافًا استخباراتيًّا وعملياتيًّا كاملًا، وهي على جاهزيّة تامّة بنسبة 100% للتصدّي لأيّ عدوان محتمَل من العدو"، محذّرًا الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل من "مغبّة الاستمرار في عدوانهما، وندعوهما لأخذ العبرة من الضّربات السّاحقة للمجاهدين الشّجعان في سبيل الإسلام، الممتدّة من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلّة، ومن الهجمات على قاعدة العديد الأميركيّة. وإن لم يفعلوا، فإنّهم سيواجهون ردًّا أشد وأوسع نطاقًا، مع تحديد أهداف أكثر اتساعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: نحذر أميركا والكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار بعدوانهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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