"المرصد السوري": العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 20 شخصًا في تسنين- حمص

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ "أهالي بلدة تسنين الواقعة إلى الغرب من مدينة الرستن في محافظة ​حمص​، عثروا على مقبرة جماعيّة على أطراف البلدة.

ولفت نقلًا عن مصادر محليّة، إلى أنّ "التّقديرات الأوّليّة تشير إلى أنّ عدد الضّحايا الّذين تمّ العثور على رفاتهم أكثر من 20 شخصًا، من ضمنهم نساء وأطفال، جرى تصفيتهم خلال سنوات سابقة"، مبيّنًا أنّ "بعد اكتشاف المقبرة، قام أهالي البلدة بإبلاغ مركز الشّرطة في مدينة الرستن، الّذي بدوره سيّر دوريّةً إلى الموقع ونظّم محضرًا رسميًّا بالحادثة، كما تم توجيه كتاب إلى فريق الدّفاع المدني الّذي باشر عمليّات البحث والتّنقيب عن مزيد من الرّفات في المنطقة".

وذكر المرصد أنّ "حصيلة المقابر الجماعيّة المكتشَفة وفق توثيقاته، منذ سقوط نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، بلغت 32 مقبرة جماعيّة، احتوت على رفات 2764 ضحيّة".