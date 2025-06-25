"إير فرانس" أعلنت استئناف رحلاتها إلى الإمارات والسعودية الأربعاء وإلى لبنان الخميس

أعلنت شركة الخطوط الجوّيّة الفرنسيّة (​إير فرانس​)، "أنّها تعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول ودبي والرّياض اعتبارًا من الأربعاء 25 حزيران 2025"، بعدما كانت قد عُلّقت هذه الرّحلات الأحد الماضي، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، لاسيّما في أعقاب القصف الأميركي لثلاثة مواقع نوويّة إيرانيّة.

وأشارت إلى أنّها قرّرت أيضًا استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول و​بيروت​ اعتبارًا من الخميس 26 حزيران، بعد أن تمّ تعليقها في 16 من هذا الشّهر. أمّا بالنّسبة لرحلاتها بين باريس وتل أبيب، فأكّدت الشّركة أنّها ستبقى معلّقة حتّى 14 تمّوز المقبل.

وكان قد أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، بدء سريان وقف إطلاق النّار بين إسرائيل وإيران.