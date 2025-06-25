"وفا": مقتل 90 فلسطينيًا بغزة الثلثاء بينهم 56 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 90 مواطنًا بنيران وغارات القوّات الإسرائيليّة المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الثّلثاء، بينهم 56 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائيّة".
ولفتت إلى أنّ "طائرات القوّات الإسرائيليّة قصفت منزلًا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ومنزلًا بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى".
وفي وقت سابق، أشارت مصادر طبيّة إلى أنّ "عدد القتلى الّذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات عند نقطة توزيع في مدينة رفح جنوبي القطاع بلغ 27. كما ارتفع عدد الضّحايا من منتظري المساعدات في مفترق الشهداء وسط غزة من 26 إلى 29".
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