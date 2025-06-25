قائد الجيش عرض مع نظيره الإيطالي الأوضاع بلبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامّة في ​لبنان​ والمنطقة في ظلّ التّطوّرات الرّاهنة، وسبل تعزيز علاقات التّعاون بين جيشَي البلدين، إضافةً إلى دور الكتيبة الإيطاليّة العاملة ضمن قوّة الأمم المتّحدة الموقذتة في لبنان- اليونيفيل.

كما وضع الجنرال Portolano إكليلًا من الزّهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدّفاع، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.