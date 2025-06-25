شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها والان مع تفاصيل الخبر

طُرحت فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية للمرة الأولى في الأمم المتحدة خلال اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

ولسنوات عديدة، حالت اختلافات الرؤى دون تحقيق تقدم في هذا المجال. وقد زادت الفظائع المرتكبة في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة ورواندا من إلحاح الحاجة إلى إنشائها.

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أنها ستتمتع بالاختصاص القضائي على جريمة العدوان عند التوصل إلى توافق بشأن تعريفها. وتُعدّ المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونيًا ووظيفيًا عن الأمم المتحدة، إذ لا تُعدّ جزءًا من منظومتها.

ويحكم التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية اتفاقٌ خاص ينظم العلاقة بينهما. ويمكن لمجلس الأمن الشروع في إجراءات أمام المحكمة، أو إحالة قضايا لا تندرج ضمن اختصاصها لولا ذلك.

تتألف المحكمة من 18 قاضيًا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة تسع سنوات، باستثناء القاضي الذي يظل في منصبه حتى استكمال أي محاكمة أو استئناف بدأ بالفعل. ولا يجوز أن يكون قاضيان من الدولة نفسها.