"الأنباء": الأجهزة الأمنية اللبنانية وُضعت بحال استنفار قصوى للحفاظ على الاستقرار الداخلي

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة وُضعت في حال استنفار قصوى، مع التّشديد من قبل المسؤولين على ضبط الأمور داخليًّا، والقيام بخطوات استباقيّة لمواجهة عمليّات إرهابيّة محتمَلة تستهدف دور عبادة أو غيرها".
وأشارت إلى أنّه "تم رفع شعار الحفاظ على الاستقرار الدّاخلي، ومنع حصول أي تفلّت على السّاحة اللّبنانيّة. واتُخذت للغاية إجراءات ميدانيّة على الحدود مع سوريا، وأخرى في مناطق عدّة بالدّاخل اللّبناني، من دون الإعلان عنها، تفاديًا لإثارة حساسيّات، خصوصًا لجهة مناطق اعتاد الجميع إطلاق صفة "البيئة الحاضنة" عليها".
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