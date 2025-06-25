زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "القوّات الجوّيّة اعترضت طائرتَين مُسيّرتَين في وقتٍ سابق من هذا المساء، كانتا في طريقهما نحو أراضي البلاد، على ما يبدو قادمتَين من ​إيران​"، مشيرًا إلى أنّ "عمليّات الاعتراض نُفّذت خارج أراضي البلاد. وقد تمّ تفعيل الإنذارات في المناطق المفتوحة وفقًا للسّياسة المتّبعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرتَين مسيّرتَين يبدو أنهما قادمتَين من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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