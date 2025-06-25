إردوغان رحب خلال محادثات مع ترامب بالهدنة بين إسرائيل وإيران ودعا إلى "حوار وثيق" بشأن روسيا وأوكرانيا

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال محادثات مع الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي ب​وقف إطلاق النار​ الذي تمّ التوصل إليه بين إيران وإسرائيل، ودعا إلى "حوار وثيق" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واعلن مكتب إردوغان في بيان إنّ الرئيس التركي "أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب، معربا عن أمله في أن يكون دائما".

وفجر الثلاثاء أعلن ترامب أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار يضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.