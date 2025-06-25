موجة من الطقس الحار تضرب الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - واجه عشرات الملايين من الأفراد في مدن كبرى بشمال شرق الولايات المتحدة درجات حرارة قياسية مرتفعة، في موجة من الطقس الحار‭ ‬التي تعم أنحاء البلاد منذ أواخر الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مسبقا، فمن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في واشنطن وبوسطن إلى 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة بما يصل إلى ست درجات.

ويتسبب الحر الشديد في اضطرابات لحركة النقل العام في جميع أنحاء الشمال الشرقي.

وفي مدينة نيويورك، اضطر السكان الراغبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية إلى تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال بوب أورافيك من هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اليوم الأربعاء.