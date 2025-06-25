أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه "لم يكن أمامنا خيار سوى الرد على الهجمات الإسرائيلية والأميركية".
من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني على انه "ندعم جهود إيران لحماية سيادتها وأمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني أكد لعراقجي دعم بلاده لجهود ايران في حماية سيادتها وأمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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