إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إثر فيضان في جنوب غرب الصين

أجلت السلطات الصينية أكثر من 80 ألف شخص في قويتشو إثر فيضانات عارمة ضربت المقاطعة الواقعة في جنوب غرب البلاد،
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). إنّ الأمطار التي تواصل الانهمار بغزارة أجبرت حتى ظهر الثلاثاء حوالي 80,900 شخص على مغادرة منازلهم.
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