أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أنه "لن يتخلى أحد في إيران عن البرنامج النووي، ونحن أظهرنا لسنوات عديدة التزامنا بمعاهدة منع الانتشار النووي، ولكنها فشلت في حماية برنامجنا".
ولفت عراقجي، الى أنه "يتعين علينا إعادة النظر في كيفية حماية منشآتنا النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لن يتخلى أحد في إيران عن البرنامج النووي وعلينا إعادة النظر في كيفية حماية منشآتنا النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.