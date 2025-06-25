عراقجي: لن يتخلى أحد في إيران عن البرنامج النووي وعلينا إعادة النظر في كيفية حماية منشآتنا النووية

أشار وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، الى أنه "لن يتخلى أحد في إيران عن البرنامج النووي، ونحن أظهرنا لسنوات عديدة التزامنا بمعاهدة منع الانتشار النووي، ولكنها فشلت في حماية برنامجنا".

ولفت عراقجي، الى أنه "يتعين علينا إعادة النظر في كيفية حماية منشآتنا النووية".