البرلمان الإيراني صدّق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ "​البرلمان الإيراني​ يصدق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​".

في السياق، قال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي إنّه "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

وأشار سليمي إلى أنّ "المشروع يمنع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية"، مضيفًا "التعليق يشمل التعاون مع الوكالة ضمن اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدات أخرى".

وشدد على أنّ "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة".

وسبق وأن اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران. وأشارت إلى أنّ قرار الوكالة التي أعلنت، أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم ذريعةً لهجوم إسرائيل على إيران.