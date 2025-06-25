رئيس الوزراء الأرمني أعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلن رئيس الوزراء الأرمني ​نيكول باشينيان​ أن "قوات الأمن أحبطت ​محاولة انقلاب​ تورط فيها رجل دين نافذ، وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الرسولية في أرمينيا"، بحسب ما ذكرت وكالة "أ ف ب".

ولفت باشينيان، الى أنه "أحبطت قوات الأمن مخططا خبيثا لرجال الدين المجرمين يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".