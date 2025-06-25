أكد المبعوث الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف في حديث لشبكة "سي إن إن" أن "الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية أميركية بشأن الضربات في ايران ارتكب خيانة ويجب أن يعاقب".
وفي وقت سابق، أشار ويتكوف أن بلاده تجري محادثات مباشرة ومع وسطاء مع الجانب الإيراني، واصفًا هذه المحادثات بأنها "واعدة".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد بوضوح رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار.
وشدد ويتكوف على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق الذي تسعى إليه مع إيران، معتبرًا أن إحياء طهران لبرنامجها النووي سيكون "شبه مستحيل"، وسيتطلب سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر ويتكوف لسي إن إن: الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية بشأن الضربات في إيران ارتكب خيانة ويجب أن يعاقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.