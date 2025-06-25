كنعان استقبل موفدًا رئاسيًا فرنسيًا وأكد الحرص على أموال المودعين وحقوقهم وعلى الإصلاح المطلوب

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​إبراهيم كنعان​، في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية Romanin Saudrais مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت على رأسه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عمومًا والتشريعات التي هي قيد البحث في مجلس النواب، وتلك التي يرتقب احالتها من الحكومة، لاسيما معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع.

وأشار كنعان إلى أنّ "الاجتماع كان مناسبة لبحث المسائل التي لها علاقة باستعادة الثقة بلبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي والتحضيرات التي تقوم بها ​فرنسا​ لمؤتمر دعم لبنان، وهو ما يتطلب اقرار القوانين الاصلاحية بشكل متكامل، والتي بدأت مع القوانين التي صدرت سابقًا من السرية المصرفية إلى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي هو قيد الدرس في فرعية لجنة المال، فضلًا عن استرداد الودائع الذي جرت مناقشته مع الوفد الفرنسي لناحية المبادىء التي يجب ان يرتكز إليها".

وأكّد أنّ "مجلس النواب حريص منذ اليوم الأول على الحفاظ على اموال المودعين وحقوقهم، وعلى الإصلاح المطلوب والمحاسبة التي يجب ان تجرى على خلفية توزيع المسؤوليات على الجهات المعنية بالانهيار المالي الذي حصل، لاسيما الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وأشار كنعان إلى متابعة ما تم بحثه مع الجهات الدولية والجهات المعنية داخليًا من وزارة مال ومصرف لبنان وصندوق النقد خاتمًا بالقول "بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي نمر بها مستمرون بعملنا لمعالجة كل العقد والوصول الى الحلول التي يتمناها اللبنانيون".