شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث إجراءات مواجهة الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين اليوم الأربعاء برئاسة عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا عاجلا بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإعلان ما أسفرت عنه نتيجة الاستطلاع حول إجراءات مواجهة فرض الرسوم القضائية، وتحديد موعد تنفيذه.

وكانت نقابة المحامين أعلنت نتائج فرز أوراق استطلاع الرأي حول الإجراءات التصعيدية ضد فرض الرسوم القضائية.

وتبين أن عدد الحضور و التوقيت بالاستثمارات 36184 محاميا مشتغلا، وجاء التصويت عن الامتناع عن الحضور والإضراب العام 21231 محاميا وأن التصويت بالرفض 1486، وكان التصويت على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم 9182 وجاء التصويت بالرفض 3531، و كانت الأصوات الباطلة 1169.

ونظم المحامين الاثنين الماضى، وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك بالتزامن مع وقفات احتجاجية للمحامين على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.