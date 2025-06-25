12 يوماً تهزّ الشرق الأوسط: تسلسل المواجهة الخاطفة بين إيران وإسرائيل

الرياص - اسماء السيد - قبيل إبرام وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، تبادلت البلدان هجمات، منذ فجر الجمعة 13 من يونيو/حزيران، عندما أقدمت الأولى على استهداف مواقع نووية ومنشآت عسكرية إيرانية وتنفيذ عمليات اغتيال طالت شخصيات عسكرية و علماء نوويين.

وفي موجة ضرباتها الأولى، قتلت إسرائيل العديد من الشخصيات العسكرية الإيرانية البارزة، بما في ذلك حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والعديد من العلماء النوويين، من بينهم فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وفي هذا التقرير نقدم لكم تسلسلاً زمنياً للمواجهة بين البلدين.

12 يونيو/حزيران 2025:

13 يونيو/حزيران 2025:

بعد الإنذار الإسرائيلي بساعات قليلة، أبُلغ عن أول موجة من الضربات في طهران حوالي الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في عملية أطلق عليها إسرائيل اسم "الأسد الصاعد".

الجيش الإسرائيلي يضرب مناطق سكنية في العاصمة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

الجيش الإسرائيلي قال حينها إنه استهدف منشأة نطنز النووية، على بعد حوالي 225 كيلومتراً جنوب طهران.

Getty Images صورة أرشيفية لفريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وهو من بين الأشخاص الذين استهدفتهم إسرائيل في في موجة ضرباتها الأولى.

في 14 يونيو/حزيران 2025:

طهران ترد بإطلاق بهجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية، في عملية أطُلق عليها " الوعد الصادق 3" والحرس الثوري الإيراني يعن إطلاق دفعة صواريخ باليستية على إسرائيل من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض بعضاً من الصواريخ.

وكالة أنباء فارس الإيرانية تعلن استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر.

واشنطن تعلن دعمها للعمليات الإسرائيلية.

15 يونيو/حزيران 2025:

في اليوم الثالث للقصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع صواريخ أرض-أرض في وسط طهران.

إيران تتهم إسرائيل باستهداف مبنىً تابع لوزارة الخارجية في طهران "عمداً".

AFP صورة الهلال الأحمر الإيراني في 14 يونيو/حزيران 2025، تظهر دماراً جراء الضربات الإسرائيلية.

في 16 يونيو/حزيران 2025:

انفجارات إيرانية تستهدف مدناً إسرائيلية رئيسية، بما فيها تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية.

القوات الجوية الإسرائيلية تعلن تدميرها طائرتين إيرانيتين، من طراز "إف-14 توم كات"، في مطار بطهران.

الجيش الإسرائيلي يقصف مقر التلفزيون الحكومي الإيراني على الهواء مباشرة.

Reuters فرق الإنقاذ الإسرائيلية في موقع سقوط صاروخ إيراني.

وفي 17 يونيو/حزيران 2025:

إيران تطلق الموجة التاسعة من عمليات "الوعد الصادق 3" باتجاه إسرائيل، وتستخدم صواريخ جديدة.

هجمات إسرائيلية على عدة "أهداف عسكرية" غرب إيران، شملت صواريخ أرض - أرض ومواقع تخزين طائرات بدون طيار بحسب الجيش الإسرائيلي.

الجيش الإيراني يعلن قصفه مركز استخبارات عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ .

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل علي شادماني الذي يشغل منصب رئيس أركان الحرب الجيش الإيراني.

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إغلاق سفارتها في القدس، بسبب الوضع الأمني في المنطقة، وامتثالاً للتوجيهات الإسرائيلية.

18 يونيو حزيران 2025:

المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي يصرح بأن قوات الشرطة نجحت في اعتراض 14 طائرة مسيرة.

قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية متطورة من طراز "هيرميس"، في مدينة أصفهان وسط البلاد.

استمرار الغارات الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي، وسلاح الجو الإسرائيلي يعلن نفذ هجمات على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يعلن تدمير مبنى "الأمن الداخلي"، أو مينى قيادة قوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تعرف اختصاراً بالفارسية باسم "فاراجا"، والذي يقع بالقرب من ميدان فاناك في طهران.

موقع تقصي الحقائق "بي بي سي فيريفاي"، يؤكد أن إيران تشهد حالياً انقطاعاً شبه كامل لخدمات الإنترنت.

وفي 19 يونيو/حزيران 2025:

إيران تطلق صواريخ ومسيّرات على مناطق واسعة من إسرائيل، مما تسبب في إصابة في مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع وكذلك مدينة "حولون" جنوب تل أبيب، ومدينة "رمات غان" في منطقة تل أبيب.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مفاعل أراك النووي في إيران، لمنع إعادة تأهيل المفاعل واستخدامه في تطوير أسلحة نووية، بحسب بيان للجيش.

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تعلن، تعرض منطقة قريبة من منشأة آراك البحثية التي تعمل بالماء الثقيل، وهي جزء من البرنامج النووي الإيراني، لقصف إسرائيلي.

20 يونيو حزيران 2025:

سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تدمير بطاريات صواريخ أرض جو في منطقة، جنوب غرب إيران.

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران باتجاه عدد من المناطق في إسرائيل، شملت مدن تل أبيب والقدس وحيفا ومنطقتي البحر الميت والنقب.

سقوط صاروخ إيراني في حيفا والمتحدث باسم عملية "الوعد الصادق" يعلن تدمير مبنى شركة مايكروسوفت في بئر السبع.

Reuters صورة من القمر الصناعي تظهر منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد الضربة الأمريكية، قرب مدينة قم، إيران، 22 يونيو/حزيران 2025.

وفي 21 يونيو حزيران 2025:

الجيش الإسرائيلي يعلن اختراق ثماني طائرات مسيرة إيرانية مجاله الجوي.

سلاح الجو الإسرائيلي يعلن شن نحو 30 طائرة مقاتلة تابعة له، هجوماً جوياً واسع النطاق استهدف عشرات الأهداف العسكرية في منطقة "محوز" جنوب غرب إيران، من بينها مستودعات أسلحة في مدينة بندر عباس.

وكالة تسنيم الإيرانية تعلن التصدي للهجمات الإيرانية في بندر عباس.

الأسد والشمس في واجهة حملة إسرائيل الرقمية ضد إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية بمقتل أبو علي خليل، الحارس الشخصي للأمين السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بغارة إسرائيلية قرب الحدود الإيرانية العراقية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت منشأة نووية إيرانية في أصفهان، دون حدوث أي عواقب إشعاعية.

إسرائيل تعلن مقتل القائد الإيراني البارز، سعيد إيزادي، في مدينة قم والذي قالت إنه ساهم في "تسليح حركة حماس قبيل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل".

Reuters رجال الإنقاذ وأفراد الأمن يعملون في الموقع المتضرر بعد هجوم صاروخي من إيران، وسط الصراع الإيراني الإسرائيلي. تل أبيب، إسرائيل، 22 يونيو/حزيران 2025

وفي 22 يونيو/ حزيران 2025:

في وقت مبكر من دخول يوم الأحد، شنت الولايات المتحدة ثلاث هجمات على مواقع في إيران من بينها فوردو، المخصص لتخصيب اليورانيوم والمخفي في منطقة جبلية، ونطنز، وأصفهان.

إيران تعلن إطلاق دفعتين متتاليتين من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت مطار بن غوريون ومواقع عسكرية في الوسط والشمال.

إسرائيل ترصد عدد من الصوارسخ الإيرانية الباليستية وتعلن سقوط عدد منها في عدة مناطق، من بينها مدينة حيفا.

23 يونيو/ حزيران: