أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بدوي ​انفجارات​ قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري. واوضحت أن "أصوات الانفجارات التي سُمعت وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله".

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: أصوات الانفجارات في الساحل السوري ناجمة عن انفجار صواريخ في موقع عسكري سابق بريف جبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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