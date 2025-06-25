الفرد رياشي: بري هو الحاكم الفعلي وضرورة أساسية لقوى كبرى لأنه من الواعدين بالمساهمة بالسلام الموعود

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومنسق مبادرة المحافظون الجدد- لبنان الفرد رياشي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ هو ​الحاكم الفعلي للبنان​.

ولفت إلى أن بري هو "حاكم الدولة ومؤسساتها من وكل مواقعها دون منازع، من أكبرهم إلى أصغرهم"، معتبراً أنه "أصبح القائد الشيعي الأول من دون منازع من بعد اغتيال "سيد" حزب الله".

واعتبر أن بري يمسك "خيوط اللعبة بالشارع المسيحي"، مشيراً إلى أن يقطع وعداً من هنا ويدعم من هناك، أحياناً بالعلن وأحياناً بالخفاء.

ولفت إلى أنه أيضاً يستوعب أكثرية وجهاء الطائفة السنية، بعد إعتزال قائدهم الذي كان أيضاً قد استوعبه تحت جناحه، قائلاً: "بات أقصى طموحهم أن ينالوا الرضا من الاستاذ الأكبر"، مضيفاً: "هو أيضاً حليف وليد جنبلاط ويضعه في العب والجيبة".

وأشار رياشي إلى أن بري "هو ضرورة أساسية لقوى كبرى، لأنه يعد من الواعدين بالمساهمة بالسلام الموعود"، قائلاً: "انه نبيه مصطفى بري لكن ننتظر ونرى".