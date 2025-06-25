الجيش الإسرائيلي زعم بأنّ من اغتاله أمس في كفردجال يموّل حزب الله من خلال شبكة الصرافة "الصادق"

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، اغتيال رئيس شبكة الصرافة "الصادق" هيثم عبد الله بكري الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم ​حزب الله​، وذلك في غارة إسرائيلية يوم أمس استهدفته في بلدة كفردجال.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ "شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات واستمرار أنشطة حزب الله".

وزعم أنّ "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى الجيش الإسرائيلي في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية".